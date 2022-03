Bryan Adams intronisé au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens

Après plus de 40 ans de carrière, Bryan Adams fera enfin son entrée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens! La cérémonie d’intronisation du légendaire rockeur de 62 ans aura lieu le 24 septembre prochain, au Massey Hall de Toronto.

Lors de ce gala, un spectacle sera présenté afin de rendre hommage à Bryan Adams ainsi qu’à son fidèle collaborateur Jim Vallance, 69 ans, qui œuvre avec lui depuis le début des années 80.

« Le partenariat musical entre Bryan Adams et Jim Vallance est l’un des plus prolifiques de l’histoire du rock canadien. Nous sommes très heureux de les honorer distinctement pour leur incroyable talent et leur métier d’auteur-compositeur », a déclaré par voie de communiqué Stan Meissner, président du conseil d’administration du Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Bryan Adams et Jim Vallance ont débuté leur prolifique collaboration avec l’album Cuts Like a Knife, paru en 1983, suivi de Reckless, l’année suivante. Après avoir signé des hits comme Run to You, Heaven et Summer of 69, les deux complices ont refait équipe en 2018 pour composer la musique du spectacle Pretty Woman : The Musical qui a fait salle comble à Broadway.

La liste complète des artistes qui seront intronisés cette année au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens sera annoncée au cours des prochains mois.

De son côté, Bryan Adams lancera son nouvel album So Happy It Hurts ce vendredi 11 mars. Succédant à Shine a Light sorti en 2019, le 15e disque studio de l’auteur-compositeur-interprète comprendra 12 chansons, dont les extraits On The Road, Kick Ass et Never Gonna Rain dévoilés au cours des derniers mois.