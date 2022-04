BTS annonce la date de sortie de son nouvel album

Après avoir laissé entendre à la fin de l’année 2021 qu’ils s’offriraient bientôt une pause prolongée, les membres de BTS semblent avoir revu leurs plans… Le boys band sud-coréen a en effet annoncé, ce week-end, que son prochain album sortirait le 10 juin prochain!

Cette annonce a eu lieu samedi soir, lors de la dernière représentation de la résidence Permission to Dance On Stage de BTS à Las Vegas. Le groupe a alors diffusé sur scène une vidéo présentant des clips en noir et blanc de chaque membre (Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V et Jungkook) avant de lancer à l’unisson « We Are Bulletproof », suivie de la date du 10 juin 2022.

Le lendemain, le label de BTS (Big Hit Music) a officialisé la nouvelle, en publiant un message confirmant que cet album sortirait dans moins de deux mois. On ne sait toutefois pas encore si We Are Bulletproof sera le titre du nouveau disque de BTS ou seulement le slogan de leur retour.

Cet album sera le premier de la formation depuis la sortie de Be en novembre 2020. Ce disque avait généré les deux premiers numéros 1 de BTS en Amérique, soit Dynamite et Life Goes On. Depuis, le groupe K-pop a lancé deux chansons qui ont été propulsées au sommet des palmarès (Butter et Permission To Dance), en plus de collaborer au succès My Universe de Coldplay.