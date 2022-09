BTS diffusera un grand concert gratuit cet automne

Fans de BTS? Retenez la date du 15 octobre puisque le populaire boys band sud-coréen sortira alors de sa « retraite » pour présenter un grand concert gratuit (et diffusé en streaming!) visant à soutenir la candidature de la Corée du Sud à l'Exposition universelle de 2030.

Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga et V se produiront à Busan, en Corée, une ville qui est en compétition avec Rome (en Italie), Odessa (en Ukraine) et Riyad (en Arabie saoudite) pour accueillir la prochaine Exposition universelle.

Plus de 100 000 personnes auront la chance d’assister à ce spectacle unique sur place, tandis que tous les autres fans de BTS pourront suivre l’événement en direct, partout dans le monde.

En juillet dernier, les sept membres de BTS avaient été nommés ambassadeurs de la candidature de Busan. « Nous sommes honorés d'avoir été choisis et BTS fera de son mieux pour soutenir l'organisation de l'Exposition universelle 2030 à Busan », avait alors déclaré RM par voie de communiqué.

« Nous ferons également des efforts supplémentaires pour soutenir la candidature de la nation et pour promouvoir la belle nature et la culture de la République de Corée dans le monde entier », avait ajouté le groupe K-pop.

Après neuf ans d’activité, les sept membres de BTS ont annoncé en juin qu’ils prenaient une pause en tant que groupe afin de se concentrer chacun sur différents projets solo. Intitulé Proof, le dernier album de la formation est paru le 10 juin dernier.

Au cours des dernières années, BTS a été propulsé au sommet des palmarès grâce à des hits comme Dynamite, Life Goes On, Butter et Permission To Dance, en plus de collaborer au succès My Universe de Coldplay.