BTS élu Artiste de l’année aux American Music Awards

BTS a été couronné « Artiste de l’année », dimanche soir, lors de la 49e cérémonie des American Music Awards qui avait lieu à Los Angeles. Le populaire boys band sud-coréen a aussi mérité le trophée du « Duo ou groupe pop favori », ainsi que celui de la « Chanson pop favorite » pour son succès Butter.

Alors qu’Olivia Rodrigo se classait en tête des nominations grâce à son album Sour et son hit drivers license, la jeune chanteuse américaine de 18 ans n’a finalement gagné qu’un seul prix, soit celui du « Nouvel artiste de l'année ».

Figurant au deuxième rang avec six nominations, The Weeknd est aussi reparti avec un seul trophée, soit celui de l’« Artiste R&B masculin favori ». Toujours chez les Canadiens, Drake a été élu « Artiste hip-hop masculin favori », tandis que Justin Bieber est reparti bredouille.

Durant ce gala animé par Cardi B, plusieurs artistes sont montés sur scène pour offrir une performance en direct, dont BTS, Coldplay, Silk Sonic, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Carrie Underwood et les New Kids on the Block.

Voici la liste des lauréats de la soirée dans les principales catégories :

Artist of the Year : BTS

New Artist of the Year : Olivia Rodrigo

Collaboration of the Year : Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Favourite Trending Song : Megan Thee Stallion - Body

Favourite Music Video : Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Favourite Male Pop Artist : Ed Sheeran

Favourite Female Pop Artist : Taylor Swift

Favourite Pop Duo or Group : BTS

Favourite Pop Album : Taylor Swift - evermore

Favourite Pop Song : BTS - Butter

Favourite Male Hip-Hop Artist : Drake

Favourite Female Hip-Hop Artist : Megan Thee Stallion

Favourite Hip-Hop Album : Megan Thee Stallion - Good News

Favourite Hip-Hop Song : Cardi B - Up

Favourite Male R&B Artist : The Weeknd

Favourite Female R&B Artist : Doja Cat

Favourite R&B Album : Doja Cat - Planet Her

Favourite R&B Song : Silk Sonic (Bruno Mars, Anderson .Paak) - Leave The Door Open

Favourite Male Latin Artist : Bad Bunny

Favourite Female Latin Artist : Becky G

Favourite Latin Duo or Group : Banda MS de Sergio Lizárraga

Favourite Latin Album : Bad Bunny - EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO

Favourite Latin Song : Kali Uchis - telepatía

Favourite Rock Artist : Machine Gun Kelly

Favourite Dance/Electronic Artist : Marshmello

Favorite Inspirational Artist : Carrie Underwood

Favorite Gospel Artist : Kanye West