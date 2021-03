BTS élu meilleur vendeur de disques dans le monde en 2020

BTS continue de conquérir la planète! Après avoir multiplié les records, le populaire boys band vient officiellement de décrocher le titre de plus grand vendeur de disques et de chansons dans le monde en 2020!

Selon un rapport de la Fédération internationale de l'industrie phonographique (IFPI), BTS devient le premier groupe sud-coréen de l’histoire à se hisser au somment des ventes d’albums au niveau planétaire, après avoir occupé la 2e place de ce classement en 2018 et la 7e position en 2019. La formation K-pop est aussi la première à figurer en tête des ventes en chantant dans une autre langue que l'anglais.

Les données compilées par l'IFPI sont basées sur les ventes mondiales d'un artiste ou d'un groupe au cours de l'année (albums et chansons en formats numériques et physiques ainsi que diffusions en continu), et ce, pour l’ensemble de son catalogue musical. Les résultats sont ensuite pondérés en fonction de la valeur relative de chaque mode de consommation.

Grâce à cet exploit, BTS surpasse Taylor Swift (numéro 1 en 2019) et Drake (numéro 1 en 2018) qui occupent respectivement la deuxième et la troisième position. Le top 10 des ventes est complété par The Weeknd, Billie Eilish, Eminem, Post Malone, Ariana Grande et Justin Bieber.

BTS a connu une année 2020 exceptionnelle en lançant pas moins de trois albums : Map of the Soul : 7 en février, Map of the Soul : 7 The Journey (édition japonaise) en juillet et BE (Deluxe Edition) en novembre.

BTS s’est également vu décerner le titre de Groupe pop-rock favori lors de la cérémonie des American Music Awards qui se tenait le 22 novembre dernier. RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V and Jung Kook ont par ailleurs obtenu leur toute première nomination aux Grammy Awards grâce à Dynamite, leur premier numéro 1 aux États-Unis.