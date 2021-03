BTS fait son entrée au Livre des records Guinness grâce à Dynamite

Même s’ils sont repartis les mains vides de la 63e cérémonie des Grammy Awards, dimanche soir dernier, les membres de BTS ont tout de même une excellente raison de festoyer! Le populaire boys band sud-coréen vient en effet de faire son entrée au célèbre Livre des records Guinness grâce à sa chanson Dynamite!

Le coloré vidéoclip de Dynamite est officiellement devenu cette semaine la vidéo musicale comptant simultanément le plus de téléspectateurs sur YouTube Premières. Au total, pas moins de trois millions d’internautes ont regardé le nouveau clip de BTS, en direct, lors de sa diffusion initiale, le 20 août dernier! Ce nombre a considérablement augmenté depuis puisque, à ce jour, le vidéoclip officiel de Dynamite compte plus de 932 millions de visionnements sur YouTube!

Il faut dire que BTS n’en est plus à un record près! La formation K-pop a notamment décroché le titre de plus grand vendeur de disques et de chansons dans le monde en 2020, suite au lancement de ses albums Map of the Soul : 7 et BE (Deluxe Edition).

BTS avait par ailleurs obtenu cette année sa toute première nomination aux Grammy Awards. Même s’ils n’ont finalement rien gagné, RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V et Jung Kook ont toutefois eu la chance d’y interpréter Dynamite, leur premier numéro 1 aux États-Unis.