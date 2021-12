BTS triomphe aux People's Choice Awards 2021

Le groupe BTS a été couronné grand gagnant du volet musical de la cérémonie des People's Choice Awards qui avait lieu mardi soir à Santa Monica, en Californie!



Après avoir annoncé la veille qu’ils s’offraient une pause prolongée, les membres du célèbre boys band sud-coréen ont récolté trois des plus prestigieux prix de la soirée, soit ceux du Groupe, de la Chanson et du Vidéoclip de 2021 grâce à leur hit Butter .



Même s’il partait favori avec pas moins de 10 nominations, Justin Bieber a bien failli repartir les mains vides des People's Choice Awards, se contentant du trophée de la Collaboration de 2021 pour sa chanson Stay interprétée en duo avec The Kid LAROI.



En lice dans cinq catégories, Olivia Rodrigo a quant à elle mérité deux prix, soit celui du Nouvel artiste et de l’Album de 2021 pour son disque Sour.



Les titres de l’Artiste masculin et féminin de 2021 ont pour leur part été respectivement décernés à Lil Nas X et Adele.



Récipiendaire de 5 People’s Choice Awards en carrière, Christina Aguilera s’est finalement vue décerner le convoité Music Icon Award de 2021 pour l’ensemble de son œuvre et le fait « qu’elle représente la voix de toute une génération ».



Les fans étaient invités à voter en ligne pour leurs artistes, chansons et vidéoclips préférés du 28 octobre au 17 novembre dernier.



Voici la liste complète des lauréats dans les catégories musicales :



The male artist of 2021 : Lil Nas X



The female artist of 2021 : Adele



The group of 2021 : BTS



The song of 2021 : Butter - BTS



The album of 2021 : Sour, Olivia Rodrigo



The country artist of 2021 : Blake Shelton



The Latin artist of 2021 : Bad Bunny



The new artist of 2021 : Olivia Rodrigo



The music video of 2021 : Butter - BTS



The collaboration song of 2021 : Stay - The Kid LAROI & Justin Bieber



Music Icon of 2021 : Christina Aguilera