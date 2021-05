Cœur de pirate dévoile un album surprise au piano

Cœur de pirate a offert toute une surprise à ses fans, vendredi, en lançant Perséides, un album instrumental entièrement interprété au piano. L'auteure-compositrice-interprète a eu l’idée de composer ce disque cet hiver, alors qu’elle venait de subir une opération aux cordes vocales qui l’empêchait (et l’empêche toujours) de chanter.

« J’ai dû prendre une pause forcée de chant, et ça m’a forcée à créer autrement. À travers tout ça, j’ai réalisé que je pouvais renouer d’une façon positive avec ce silence. Perséides, c’est pour moi une façon d’offrir une pause dans tout ce qui se passe en ce moment, et comme une pluie d’étoiles filantes, ça va être unique et bref, mais nécessaire », a confié Béatrice Martin, alias Cœur de pirate, sur les réseaux sociaux.

Composé de 10 pièces instrumentales inédites, Perséides aura droit à un lancement virtuel en direct de l'espace Yoop, à Montréal, le 13 mai prochain.

Dès qu’elle aura terminé sa convalescence, Cœur de pirate compte renouer avec la chanson en lançant un nouvel album vocal qui pourrait comprendre les extraits Ne m'appelle pas, T'es belle et Complainte dans le vent, respectivement lancés en 2019, 2020 et 2021.