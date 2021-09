Cœur de pirate publie une mystérieuse lettre de rupture

Radiohead célébrera le 21e et le 20e anniversaire des albums Kid A et Amnesiac en rééditant, le 5 novembre prochain, ces deux disques respectivement parus en 2000 et en 2001. Mais ce n’est pas tout! La mythique formation britannique profitera de l’occasion pour lancer un nouvel album baptisé Kid Amnesiae et composé de matériel inédit.