Calvin Harris, Halsey, Justin Timberlake et Pharrell réunis sur Stay With Me

C’est le 5 août prochain que Calvin Harris lancera son album Funk Wav Bounces Volume 2. Afin de nous donner un avant-goût de ce disque des plus attendus, le DJ britannique a dévoilé vendredi la chanson Stay With Me interprétée par Halsey, Justin Timberlake et Pharrell Williams.

Funk Wav Bounces Volume 2 comptera un total de 14 titres, dont des collaborations avec Stefflon Don, Chloe Bailey, Charlie Puth, Pusha T, Shenseea, Tinashe, Normani, Lil Durk, Offset, 6lack, Coi LeRay, Busta Rhymes, Latto, Swae Lee, Jorja Smith et Snoop Dogg.

On retrouvera aussi sur ce disque les deux premiers extraits sortis au cours des derniers mois, soit Potion avec Dua Lipa et Young Thug ainsi que New Money avec 21 Savage (à écouter ci-bas).

L’album Funk Wav Bounces Volume 2 constitue la suite de Funk Wav Bounces Volume 1 paru en 2017. Comprenant des collaborations avec des artistes comme John Legend, Ariana Grande et Nicki Minaj, ce disque du célèbre producteur et DJ s’était hissé au sommet des palmarès grâce au succès Feels interprété par Pharrell Williams, Katy Perry et Big Sean.