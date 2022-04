Camila Cabello lance son album Familia et un nouveau vidéoclip

Camila Cabello a lancé ce vendredi Familia, son troisième album solo en carrière. La star cubano-américaine de 25 ans a profité de l’occasion pour dévoiler le vidéoclip de la chanson Psychofreak en collaboration avec la chanteuse et actrice Willow Smith.

Familia compte un total de 12 chansons, dont Psychofreak, Don't Go Yet et Oh Na Na, ainsi que Bam Bam interprétée en duo avec Ed Sheeran. Comprenant aussi des collaborations avec Yotuel et Maria Becerra, ce disque succède à Romance, sorti en décembre 2019.

« Familia signifie communauté, ce qui est le contraire de soi-même. C'est donc vous avec d'autres personnes, qui partagez cette joie et ce succès, quoi que cela signifie. Une grande partie de ce disque est inspirée par mes relations : avec ma famille, mes amis, mon partenaire… Tout est question de relations avec les autres, d'où le titre Familia », a récemment expliqué l’ex-amoureuse de Shawn Mendes au magazine Billboard.

Afin de célébrer la sortie de son nouvel album, Camila Cabello sera de passage ce samedi à la populaire émission américaine Saturday Night Live qui sera animée par l’acteur Jake Gyllenhaal.