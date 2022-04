Ce qui s'est passé le 10 avril dans l'histoire de la pop

C’est le 10 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1998, George Michael révèle son homosexualité pendant une entrevue à CNN. "C'est un moment comme un autre," dit le chanteur. "Je veux dire que je n'ai aucun problème avec le fait que les gens sachent que je suis dans une relation avec un homme. Je n'ai pas été avec une femme depuis presque 10 ans."

- En 2004, Janet Jackson est l'hôte et l'invitée musicale à Saturday Night Live.

- En 2003, la chanteuse pop Little Eva, connue pour son hit “The Loco-Motion” en 1962 (co-écrite par Carole King et Gerry Goffin, pour qui Eva avait travaillé comme bonne), meurt du cancer à l'âge de 59 ans.

- En 1998, le film City of Angels sort en cinéma, avec une bande sonore qui inclut de nouvelles chansons par Alanis Morissette (“Uninvited”) et les Goo Goo Dolls (“Iris”). Les deux singles deviendront des hits.

- En 1988, Madonna est nommée Pire Actrice pour son rôle dans Who’s That Girl aux 8e prix Golden Raspberry (aka les Razzies). “I Want Your Sex” de George Michael, qui est utilisée dans le film Beverly Hills Cop II, est nommée la Pire chanson originale.

- En 1985, Madonna entame sa première tournée, le Virgin Tour, avec la première de trois soirées au Paramount Theatre à Seattle. La tournée aura un spectacle au Canada - au Maple Leaf Gardens à Toronto le 23 mai.

