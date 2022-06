Ce qui s’est passé le 10 juin dans l’histoire de la pop

C’est le 10 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1978, John Travolta et Olivia Newton John sont au sommet du Billboard Hot 100 avec “You're The One That I Want” de la bande sonore de Grease.

- En 2005, la gouverneur général Adrienne Clarkson donne la Médaille de l'Ordre du Canada à Paul Anka, né à Ottawa et la première star du pop canadienne, qui a eu des hits comme “Diana” et “Lonely Boy.”

- En 2000, l'album The Marshall Mathers LP d'Eminem entame un séjour de huit semaines au sommet du Billboard 200. On y trouve les chansons “The Real Slim Shady” et “Stan.”

- En 1975, les Eagles lance son quatrième album studio, intitulé One of These Nights. On y trouve des chansons comme “Lyin’ Eyes” et “Take It to the Limit.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio