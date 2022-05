Ce qui s'est passé le 10 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 10 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1960, Paul David Hewson naît à Dublin. En 1976, il formera un groupe avec David Evans, Adam Clayton et Larry Mullen Jr. nommé Feedback, ensuite The Hype, et finalement U2. Hewson prendra le surnom Bono.

- En 1989, Bono devient père pour la première fois lorsque sa femme Alison donne naissance à leur fille, nommée Jordan. Le couple aura une autre fille et deux fils.

- In 2003, American Life de Madonna arrive au sommet du Billboard 200. Le neuvième album studio de la star du pop comprend la chanson thème de Die Another Day, le film de James Bond.

- In 2006, Chris Daughtry quitte American Idol suite à un vote. Le rockeur était dans le Top 4 et plusieurs pensaient qu'il serait le gagnant (Taylor Hicks gagnera la saison 5).

- En 2005, Seal épouse la mannequin Heidi Klum sur une plage au Mexique, un peu plus d'un an après le début de leur relation. Le chanteur a demandé Klum en mariage juste avant Noël en 2004 sur un glacier à Whistler en Colombie-Britannique. Le couple se séparera en 2012 et divorcera en 2014.

- En 1986, les Pet Shop Boys montent au #1 sur le Billboard Hot 100 avec une nouvelle version de “West End Girls”, leur chanson de 1984. La chanson sera également #1 au Canada.

- En 1991, Madonna: Truth Or Dare sort dans certains cinémas, deux semaines avant sa vraie sortie. À l'extérieur de l'Amérique du Nord, le film documentaire/concert est intitulé In Bed with Madonna.

- En 1985, les Go-Go’s annoncent leur séparation. Belinda Carlisle aura du succès comme artiste solo mais le groupe se réunira à la fin des années 90, sortant un autre album en 2001.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 10th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio