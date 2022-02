Ce qui s'est passé le 11 février dans l'histoire de la pop

C’est le 11 février, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, Whitney Houston est retrouvée morte dans un bain dans la chambre 434 de l'hôtel Beverly Hilton. Un coroner déclare plus tard que la cause de la mort est une noyade accidentelle et le résultat d'un problème cardiaque. Au moment de sa mort, Houston avait de la cocaïne, du Benadryl, du Xanax, du cannabis et du Flexeril dans son système.

- En 1989, Paula Abdul a son premier #1 avec “Straight Up,” qui arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines.

- En 1986, Boy George et le groupe Culture Club apparaissent dans un épisode de l'émission The A-Team intitulé “Cowboy George,” pendant lequel ils jouent leur hit “Karma Chameleon” dans un bar country-western.

- En 1962, Sheryl Suzanne Crow naît au Missouri. Après avoir eu son diplôme en musique et avoir chanté dans un groupe nommé Cashmere, Crow travaille comme prof de musique et fait un peu d'argent en chantant des petites chansons pour des annonces. Elle est une chanteuse secondaire pendant la tournée Bad de Michael Jackson en 1987-1989, écrite des chansons pour Céline Dion et Tina Turner, et éventuellement aura une carrère solo avec des hits comme “All I Wanna Do” et “Strong Enough.”

- En 2011, Justin Bieber: Never Say Never est lancé en cinéma. Il générera environ 100 millions de dollars, créant un record pour le film de concert le plus rentable.

- En 1981, Kelendria Trene Rowland naît à Atlanta. Sous le nom de Kelly Rowland, elle devient célèbre avec le groupe Destiny’s Child.

