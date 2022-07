Ce qui s'est passé le 11 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 11 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1996, Alessia Caracciolo naît à Brampton en Ontario. Elle apprend la guitare à l'âge de 10 ans et commence à mettre des reprises de chansons sur YouTube. En 2015, sous le nom de Alessia Cara, elle lance son premier album, Know-It-All, et aura des hits comme “Scars to Your Beautiful,” “Stay” et “Growing Pains.”

- En 2008, le Canadien Steven Page des Barenaked Ladies est arrêté pour possession d'une substance contrôlée (cocaïne) alors qu'il était dans l'appartement de sa copine à Fayetteville à New York. L'accusation est abandonnée lorsque Page accepte les conditions données par le juge.

- En 1987, Heart entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec leur reprise de la chanson "Alone" de iTen en 1983. La chanson, sur l'album Bad Animals, atteint également le sommet sur les palmarès canadiens.

- En 1996, Jonathan Melvoin, le musicien de tournée des Smashing Pumpkins, meurt après s'être injecté de l'héroïne avec le batteur Jimmy Chamberlin. Il avait 34 ans. L'incident inspire la chanson "Angel" de Sarah McLachlan en 1998.

- En 2009, “I Gotta Feeling” des Black Eyed Peas entame un séjour de 14 semaines au sommet du Billboard Hot 100. Le groupe déplace sa propre chanson “Boom Boom Pow” du sommet après 12 semaines, ce qui fait des Peas le quatrième groupe à se remplacer sur les palmarès.

- En 2011, la chanteuse Jewel et son mari, la star du rodéo Ty Murray, accueillent un fils, nommé Kase. Le couple se sépare trois ans plus tard.

- En 1969, David Bowie lance “Space Oddity” neuf jours avant qu'Apollo 11 atterrisse sur la Lune. En 2013, l'astronaute canadien Chris Hadfield joue une reprise de la chanson sur la Station spatiale internationale.

- En 2005, Robin Thicke épouse l'actrice Paula Patton, à qui il avait demandé de danser en 1991, alors qu'il avait 14 ans et elle 16. Le couple aura un fils nommé Julian en 2010, mais se divorceront en 2015.

- En 1995, Shaggy lance son troisième album studio, intitulé Bombastic. Il sera nommé Meilleur album reggae aux Grammys.

