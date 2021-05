Ce qui s'est passé le 11 mai dans l'histoire du pop

C’est le 11 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1991, "Joyride" de Roxette arrive au sommet du Billboard Hot 100, donnant au duo pop suédois leur quatrième #1 aux États-Unis. Le compositeur Per Gessle dit que la première ligne a été inspirée par une note que sa copine lui avait laissé sur son piano, qui disait “Hej, din tok, jag älskar dig” (“Allô, idiot, je t'aime”).

- En 2012, William Balfour, l'ex-beau-frère de Jennifer Hudson, est condamné à Chicago pour avoir tuer la mère, le frère et le jeune neuve de la chanteuse en 2008. Il sera condamné à trois peines à vie.

- En 1985, “Crazy For You” de Madonna, du film Vision Quest, monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson arrive également au sommet des palmarès au Canada.

- En 2008, le Montréalais Leonard Cohen entame sa première tournée en 15 ans à Fredericton. Par la fin de la tournée en 2010, il aura fait 39 spectacles dans plus de 20 villes dans son pays natal.

- En 2006, George Michael s'endort au volant de son véhicule à une intersection à Londres. Un autre conducteur cogne à sa fenêtre pour le réveiller. Le chanteur continue son chemin et rentre dans le terre-plein. "Il suait beaucoup... il avait l'air ivre", affirme un témoin.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Suivez @jrk_media sur Twitter & Instagram

Article original What Happened May 11th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio