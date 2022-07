Ce qui s'est passé le 12 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 12 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, le premier album de Beyoncé, Dangerously in Love, est au sommet du Billboard 200. L'album donne des hits comme “Crazy in Love” avec Jay-Z et “Baby Boy” avec Sean Paul, et aura plusieurs nominations aux Grammys.

- En 1943, Christine Anne Perfect (aka Christine McVie) naît en Angleterre. Après avoir joué dans un groupe blues nommé Chicken Shack, elle se joint à Fleetwood Mac. Huit des chansons de l'album Greatest Hits du groupe en 1988 ont été écrite (ou co-écrite) par McVie, dont “Don’t Stop.”

- En 1986, les membres de Simply Red ont leur premier hit au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Holding Back The Years” de leur premier album Picture Book.

- En 1997, le magazine français Le Figaro publie un entrevue avec George Harrison dans lequel le guitariste des Beatles dit qu'il doute que les gens se rappeleront des Spice Girls ou de U2 dans 30 ans. Harrison dit que la meilleure chose de ces groupes est "que vous pouvez les regarder et fermer le son."

- En 1969, Zager et Evans entament un séjour de six semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “In The Year 2525, (Exordium And Terminus).” La chanson est également au sommet des palmarès canadien. Ce sera le seul hit du duo, composé de Denny Zager et Rick Evans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio