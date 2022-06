Ce qui s’est passé le 12 juin dans l’histoire de la pop

C’est le 12 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1990, Mariah Carey lance son premier album éponyme. Avec des hits comme “I Don’t Wanna Cry” et “Vision of Love,” l'album passera 11 semaines consécutives sur le Billboard 200. Il sera au #1 au Canada.

- En 2007, Poste Canada imprime des timbres qui rendent hommage à des stars canadiennes de la musique, comme Gordon Lightfoot, Joni Mitchell, Anne Murray et Paul Anka.

- En 1992, le chanteur pop Tommy Page et ses collaborateurs Jordan Knight et Danny Wood des New Kids on the Block est trouvé coupable de bris de droits d'auteur. Percy Sledge affirme que le hit de Page “I’ll Be Your Everything” aurait copié sa chanson de 1975 du même nom.

- En 1984, le chanteur britannique Howard Jones, qui avait passé son enfance à Ottawa, lance son premier album, Human’s Lib, aux États-Unis et auCanada. L'album aura le hit “New Song.”

- En 1999, Jennifer Lopez montera au sommet du Billboard Hot 100 avec “If You Had My Love” pour la première de cinq semaines.

- En 1979, Robin Miriam Carlsson naît à Stockholm en Suède, À l'âge de 12 ans, elle enregistra la chanson thème d'une émission télé suédoise et sera découverte par une star du pop du pays. Sous le nom de Robyn, elle lancera huit albums et aura des hits comme “Show Me Love” et “Dancing On My Own.”

Article original What Happened June 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio