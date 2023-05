Ce qui s'est passé le 12 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 12 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Lionel Richie passe deux semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Hello.” La balade atteindra également le sommet des palmarès canadiens.

- En 2004, Barry et Robin Gibb des Bee Gees recoivent des doctorats honorifiques de musique de l'université de Manchester. Ils en acceptent également un pour leur frère décédé, Maurice. Barry Gibb décrit la cérémonie comme étant "complètement émouvante et incroyable."

- En 2013, la reprise de "Space Oddity" par l'astronaute canadien Chris Hadfield, enregistrée sur la station spatiale interntionale, fait ses débuts sur Youtube. La vidéo sera visionnée plus de 43 millions de fois.

- En 2017, U2 entame la tournée pour The Joshua Tree à la BC Place à Vancouver, qui marque le trentième anniversaire de l'album. La tournée s'arrêtera à Toronto.

- En 2002, la chanteuse Dionne Warwick est arrêtée lorsque des inspecteurs à l'aéroport international de Miami trouvent 11 joints de marijuana dans son sac. Les accusations sont abandonnées plus tard, après que Warwick ait fait un don de charité et ait complété un programme de réhabilitation.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 12th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio