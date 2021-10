Ce qui s'est passé le 12 octobre dans l'histoire de la pop

C’est le 12 octobre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, Pharrel Williams se marie à la mannequin Helen Lasichanh à Miami. Parmi les invités, on trouve Usher et Busta Rhymes.

- En 2003, le rappeur 50 Cent gagne dans toutes les catégories dans lesquelles il est nominé aux World Music Awards à Monaco, incluant l’artiste avec les plus hautes ventes de l’année au monde. À la même cérémonie, Avril Lavigne gagne le prix de la meilleure artiste canadienne.

- En 1997, un concert gratuit des Backstreet Boys à Madrid est annulé après que des milliers de fans arrivent plusieurs heures avant le début du concert. Un représentant de la police a dit à l’agence de nouvelles EFE que la Plaza Mostenses n’était pas faite pour accueillir de grandes foules.

- En 1985, le guitariste Ricky Wilson des B-52s meurent à New York de complications liées au SIDA. Il avait 32 ans.

- En 1996, l’album #1 sur le Billboard 200 est Falling Into You de Céline Dion. La chanteuse canadienne bat Antichrist Superstar de Marilyn Manson, qui était #3.

- En 1955, Jane Stewart naît à Toronto. Elle deviendra Jane Siberry, qui a produit 16 albums studio

- En 1988, « Every Rose Has Its Thorn » est le troisième single de l’album Open Up and Say... Ahh! de Poison. C’était le seul hit #1 du groupe et est considéré comme une des 100 meilleures « power ballads. »

