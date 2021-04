Ce qui s'est passé le 13 avril dans l'histoire du pop

C’est le 13 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2011, Jennifer Lopez est nommée la Plus belle personne de l'année par le magazine People. “Je suis rarement émue,” dit la chanteuse, “mais je me sens honorée.” Les chanteuses Mandy Moore et Jennifer Hudson étaient également sur la liste.

- En 2004, Ritchie Cordell, qui avait écrit les chansons “I Think We’re Alone Now” (un hit de 1987 pour Tiffany) et “Mony Mony” (en 1981 pour Billy Idol) dans les années 60, meurt d'un cancer du pancréas. Il avait 61 ans.

- En 1994, le chanteur Billy Joel et la mannequin Christie Brinkley annoncent qu'ils s'étaient séparés en novembre après neuf ans de mariage. Le couple avait eu une fille, Alexa Ray, en 1985.

- En 1974, “Bennie and the Jets” de Elton John (des fois épellés “Benny and the Jets”) devient son deuxième hit au #1 sur le Billboard Hot 100.

- En 1951, Robert Peapo Bryson naît en Caroline du Sud. Après avoir travaillé comme choriste, il entame une carrière solo en 1976. Sous le nom de Peabo Bryson, il aura des hits comme “If Ever You’re In My Arms Again” et le duet avec Roberta Flack “Tonight I Celebrate My Love.”

- En 1985, le single bénéfice “We Are the World” arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de quatre semaines.

Article original What Happened April 13th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio