Ce qui s'est passé le 14 mai dans l'histoire du pop

C’est le 14 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1973, Natalie Jane Appleton naît à Mississauga en Ontario. En 1996, elle et sa soeur Nicole se joignent au groupe britannique All Saints, qui deviendra un des plus gros groupes féminins de l'histoire britannique, avec des hits comme “Never Ever” et “Rock Steady.”

- En 2006, Geri Halliwell des Spice Girls accueille sa fille, nommée Bluebell Madonna, née par césarienne. Le père de l'enfant est Sacha Gervasi, le copain de l'époque de Halliwell. C'est le premier enfant d'Halliwell.

- En 1996, Martijn Gerard Garritsen naît aux Pays-Bas. Sous le nom de Martin Garrix, il aura du succès en 2013 avec la chanson "Animals."

- En 1988, Gloria Estefan et Miami Sound Machine ont leur premier #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Anything For You.” La chanson reste au sommet pour deux semaines. Le hit précédent du groupe, "Conga", s'était rendu au #10 en 1985.

- En 1985, le président américain Ronald Reagan remet à Michael Jackson un prix humanitaire à la Maison-Blanche, pour avoir permis que sa chanson "Beat It" soit utilisée dans une annonce contre l'alcool au volant. Reagan présente Jackson comme étant "la preuve de ce que quelqu'un peut faire en vivant sans alcool et sans drogues."

- En 2004, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, et Gwyneth Paltrow, son épouse de l'époque, deviennent parents pour la première fois, d'une fille qu'ils nomment Apple.

- En 1998, dans une cour à Beverly Hills, George Michael ne conteste pas une accusation qu'il aurait commis un "acte obscène" dans la salle de bain d'un parc un mois auparavant. Il reçoit une amende de 810 $, doit faire 80 heures de services communautaires et suivre une thérapie.

- En 1969, Gregory Allen Kurstin naît à Los Angeles. Il écrira et réalisera des hits pour des artistes comme Kelly Clarkson, Sia, Adele et P!NK.

- En 1971, Daniel William Wood naît au Massachusetts. Au début des années 80, il devient membre des New Kids on the Block, qui auront des hits comme “Step By Step” et “The Right Stuff.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio