Ce qui s'est passé le 14 mars dans l'histoire de la pop

- En 1983, Jordan Taylor Hanson naît en Oklahoma. Lui et ses frères Isaac et Zac fondent le groupe The Hanson Brothers en 1992 et chantent a cappella. En 1997, sous le nom d'Hanson, ils lancent leur premier album studio, Middle of Nowhere, où l'on trouve le hit “MMMBop.” Il épouse Natalie Anne Bryant en 2002, avec qui il aura six enfants.

- En 1998, les Backstreet Boys font leur début comme invités musicaux à Saturday Night Live. Le groupe joue "As Long As You Love Me" et "Quit Playing Games (With My Heart)."

- En 1987, Huey Lewis & the News ont leur troisième #1 sur le Billboard Hot 100 avec “Jacob’s Ladder,” une chance écrite par Bruce Hornsby et son frère John Hornsby.

- En 1981, Eric Clapton doit aller à l'hôpital à St. Paul au Minnesota, souffrant d'un ulcère d'estomac. Le chanteur doit annuler 47 spectacles de sa tournée.

Article original What Happened March 14th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio