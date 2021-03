Ce qui s'est passé le 15 mars dans l'histoire du pop

C’est le 15 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2004, Prince est parmi les artistes intrônisés au Temple de la renommée du Rock and Roll lors d'une cérémonie à New York. Le chanteur domine la scène avec un incroyable solo de guitare pendant une reprise de “While My Guitar Gently Weeps” de George Harrison.

- En 1986, “Sara” de Starship est au sommet du Billboard Hot 100. C'est le deuxième hit #1, après “We Built This City”, du groupe qui avait d'abord été connu sous le nom de Jefferson Airplane et Jefferson Starship.

- En 2003, Come Away With Me, le premier album de Norah Jones, monte au #1 sur le Billboard 200 chart. Avec des hits comme “Don’t Know Why,” il gagnera Album de l'année aux Grammys.

- En 2010, ABBA est intrônisé au Temple de la renommée du Rock and Roll pendant une cérémonie à New York.

- En 1975, will.i.am, William Adams de son vrai nom, des Black Eyed Peas naît à Los Angeles. C'est également la date de naissance de Dee Snider de Twisted Sister (1955); le chanteur de “Wishing Well” Terrence Trent D’arby (1962); Bret Michaels de Poison (1963); le chanteur de “Somebody’s Watching Me” Rockwell (1964); Mark McGrath de Sugar Ray (1968); et Mark Hoppus de Blink 182 (1972).

- En 1997, le single “Wannabe” des Spice Girls est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la quatrième et dernière semaine.

- En 2002, Yoko Ono est présente pour le dévoielement d'une statue de bronze de sept pieds représentant son mari John Lennon à l'aéroport de Liverpool.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 15th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio