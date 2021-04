Ce qui s'est passé le 16 avril dans l'histoire du pop

C’est le 16 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1993, Chancelor Jonathan Bennett naît à Chicago. À l'enfance, il est inspiré par la musique de Michael Jackson, et plus tard, par celle de Kanye West. Au secondaire, il fait partie d'un duo de hip hop et commence à écrire des chansons, sous le nom de Chance the Rapper. Coloring Book, son mix tape de 2017, est nommé Meilleur album rap aux Grammys. Chance participera aux hits de DJ Khalid “I’m the One” (avec Justin Bieber, Quavo et Lil Wayne) et “No Brainer” (avec Bieber et Quavo).

- En 2018, l'album DAMN. de Kendrick Lamar gagne un prix Pulitzer pour la musique, faisant de lui le premier rappeur à gagner le prix prestigieux. La porte-parole Dana Canedy déclare: “Il illumine le hip hop d'une toute autre lumière. C'est un gros moment pour le hip hop et un grand moment pour les Pulitzers.”

- En 1977, David Soul, la star de Starsky and Hutch, monte au #1 sur le Billboard Hot 100 avec son premier single, “Don’t Give Up On Us.” La chanson est également au sommet au Canada.

- En 1953, Peter Robert Garrett naît à Sydney en Australie. Il deviendra le chanteur du groupe Midnight Oil, dont le plus gros hit avait été “Beds Are Burning” en 1987. Garrett fera de la politique au niveau national pendant près d'une décennie dans son pays natal.

- En 2003, Luther Vandross, le chanteur R&B, fait une crise cardiaque quelques jours avant son 52e anniversaire. Le gagnant de cinq Grammys, qui était alors confiné à une chaise roulante, meurt deux ans plus tard.

- En 1974, les membres de Queen font leur début aux États-Unis au Regis College Fieldhouse à Denver, ouvrant pour Mott the Hoople. Les billets se vendent 7,50 $ chacun. La tournée du groupe est raccourcie (les concerts à Toronto et à London en Ontario sont annulés) après que Brian May ait été diagnostiqué avec l'hépatite et un ulcère.

Article original What Happened April 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio