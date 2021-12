Ce qui s'est passé le 16 décembre dans l'histoire de la pop

C’est le 16 décembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1977, Saturday Night Fever sort en cinéma. Le film met en vedette des chansons des Bee Gees, comme les hits “Stayin’ Alive,” “How Deep Is Your Love,” “Night Fever” et “More Than a Woman.” Une mois après la sortie du film, l'album de la bande sonore passe 24 semaines au #1 sur le Billboard 200.

- En 1971, Michael Sean McCary naît à Philadelphie. Il fera partie du groupe R&B Boyz II Men sous le nom de Mike Bass, avec des hits comme “End Of The Road” et “I’ll Make Love To You.” McCary quitte Boyz II Men en 2003, révélant plus tard que c'était en partie à cause d'un diagnostique de sclérose en plaque.

- En 2007, le chanteur-compositeur Dan Fogelberg meurt chez lui dans le Maine après un combat contre le cancer de la prostate. Il avait 56 ans. Fogelberg est connu pour les hits “Longer” en 1979 et “Leader of the Band” en 1981.

- En 2007, Beyoncé passe 10 semaines au #1 du Billboard avec “Irreplaceable,” co-écrite avec Ne-Yo. La chanson est remplacée au sommet par “Say It Right” de la chanteuse canadienne Nelly Furtado.

- En 1983, Two of Kind sort en cinéma. Le film réunit Olivia Newton-John et John Travolta, qui avaient joué dans Grease. Même si le film est un désastre commercial, la bande sonore donnera à Newton-John un hit au top 5 avec “Twist Of Fate” (produite par le Canadien David Foster).

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

