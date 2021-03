Ce qui s'est passé le 16 mars dans l'histoire du pop

C’est le 16 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2002, Alanis Morissette, née à Ottawa, arrive au sommet du Billboard 200 album chart with Under Rug Swept, son cinquième album studio. Avec des chansons comme “Hands Clean” et "Precious Illusions,” l'album vendra 4 millions de copies.

- En 2000, Jay-Z et Beyoncé font connaissance pendant un festival Spring Break de MTV à Cancun au Mexique. "J'avais 18 ans lorsque l'on s'est rencontré, 19 quand on a commencé à se fréquenter," dit Beyoncé au magazine Seventeen en 2008, l'année de son mariage.

- En 1996, “One Sweet Day” de Mariah Carey et Boyz II Men est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la seizième et dernière semaine consécutive.

- En 1995, Eazy-E (aka Eric Wright) fait une déclaration, affirmant qu'il vivait avec le SIDA. "C'est la plus grosse bataille de ma vie et ce n'est pas facile," dit le rappeur. Il meurt 10 jours plus tard à l'âge de 30 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 16th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio