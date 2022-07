Ce qui s'est passé le 17 juillet dans l'histoire de la pop

C’est le 17 juillet, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1975, le groupe Heart lance la chanson “Magic Man” avec la maison de disques canadienne Mushroom Records. La chanson, enregistrée à Vancouver pour le premier album de Heart intitulé Dreamboat Annie, joue assez à la radio pour mériter de jouer en ouverture pour Rod Stewart à Montréal en octobre 1975. Elle sort en single aux États-Unis l'année suivante et devient le premier hit de Heart à percer le Top 10.

- En 2016, Kim Kardashian partage une série de vidéos sur Snapchat qui prouve que Taylor Swift avait donné à Kanye West la permission de la mentionner sur "Famous". (les paroles de West: "For all my Southside n***as that know me best / I feel like me and Taylor might still have sex / I made that b***h famous.”) Swift utilise Instagram pour répondre. "Où est le vidéo de Kanye qui me dit qu'il va m'appeler "that b***h" dans sa chanson? Ça n'existe pas parce que ce n'est jamais arrivé."

- En 1970, le groupe canadien The Guess Who joue à la Maison Blanche pour le président Richard Nixon et ses invités, le prince Charles et la princesse Anne. On demande au groupe, pour "des raisons de bon goût", de ne pas jouer leur hit "American Woman."

- En 1993, “Weak” de SWV st au sommet du Billboard Hot 100 pour sa deuxième et dernière semaine. La chanson vient du premier album du trio R&B.

- En 1972, une bombe explose sous une rampe au Forum à Montréal, endommageant un camion chargé d'équipement sonore pour un concert des Rolling Stones. Air Canada transporte de l'équipement de remplaçement par les airs de Los Angeles à Montréal, permettant au spectacle d'avoir lieu à temps. Mick Jagger sera par contre atteint par une bouteille pendant le concert.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened July 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio