Ce qui s’est passé le 17 mars dans l’histoire de la pop

C’est le 17 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2003, le premier épisode de Punk’d passe en ondes à MTV. On peut y voir un gag où Justin Timberlake est convaincu que sa maison et ses biens ont été confisqué par le fisc, un coup si convaincant que la star du pop s'effondre en larmes.

- En 1990, “Escapade” de Janet Jackson est #1 sur le Billboard Hot 100 pour sa troisième et dernière semaine.

- En 1990, Andrew Hozier-Byrne naît en Irlande. Il fera partie d'une chorale avant de se joindre à un groupe punk rock. En 2013, il entâme une carrière solo avec le hit planétaire “Take Me to Church,” qu'il décrit comme une chanson à propos "d'une organisation comme l'église qui mine l'humanité en réussissant à enseigner qu'il faut avoir honte de son orientation sexuelle."

- En 2003, Mark Knopfler, ancien chanteur de Dire Straits (avec qui il avait eu des hits comme “Money For Nothing” et “Walk of Life”), se casse la clavicule et six côtes quand il entre en collision avec une voiture sur sa motocyclette à Londres.

- En 1997, le chanteur R&B Jermaine Stewart, qui avait eu un hit en 1986 avec “We Don’t Have To Take Our Clothes Off,” meurt de complications liées au SIDA. Il avait 39 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 17th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio