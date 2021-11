Ce qui s'est passé le 17 novembre dans l'histoire de la pop

C’est le 17 novembre, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1938, Gordon Meredith Lightfoot Jr. naît à Orillia en Ontario. Il commence à chanter à un jeune âge et deviendra une icône musicale au Canada. Lightfoot écrira des hits souvent repris comme “If You Could Read My Mind” et “Sundown.”

- En 1984, Wham! passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Wake Me Up Before You Go Go.” La chanson était arrivée sur le palmarès 10 semaines auparavant.

- En 1980, Clarke Isaac Hanson naît à Tulsa en Oklahoma. Avec ses frères Taylor et Zac, il forme le groupe pop Hanson, avec des hits comme “MMMBop.”

- En 2000, Rugrats in Paris: The Movie sort en cinéma, ce qui aide à transformer “Who Let the Dogs Out,” une chanson des Baha Men sortie quatre mois auparavant, en un hit monstre à travers le monde.

- En 2003, Britney Spears devient la plus jeune chanteuse à avoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Âgée de 21 ans, elle sera la 2 242e star à avoir son étoile.

- En 2009, Justin Bieber, né en Ontario, lance son premier disque My World. La collection de sept chansons, incluant “One Less Lonely Girl,” montera au #1 au Canada et le top 5 aux États-Unis et au Royaume-Uni.

