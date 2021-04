Ce qui s'est passé le 18 avril dans l'histoire du pop

C’est le 18 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1984, Michael Jackson subit une opération au laser de 80 minutes au centre médical Brotmanen Californie, pour réparer son scalp, endommagé lorsque ses cheveux avaient pris feu pendant le tournage d'une annonce pour Pepsi en janvier. "L'opération est très importante pour lui, il veut avoir ses propres cheveux, sans avoir besoin de perruques ou de chapeaux," dit le chirurgien plastique Steven Hoefflin. “Il veut que ça soit fait.”

- En 1987, Aretha Franklin et George Michael passent deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “I Knew You Were Waiting (For Me).” La chanson monte au #4 au Canada.

- En 1996, le musicien et réalisateur Bernard Edwards de Chic, qui avait aussi travaillé avec des groupes pop comme ABC, Sheila E, Sister Sledge et Power Station, meurt d'une pneumonie dans sa chambre d'hôtel à Tokyo. Il avait 43 ans.

- En 1992, Adrenalize de Def Leppard est #1 sur le Billboard 200 pour la première de cinq semaines, grâce à des chansons comme “Let’s Get Rocked.”

- En 1971, l'émission spécial Diana! avec Diana Ross passe en ondes à ABC. Michael Jackson et Bill Cosby sont parmi les invités.

- En 2013, Donna Summer est intrônisée au Temple de la renommée du rock and roll. Ses hits incluent “Hot Stuff,” “Last Dance” et “MacArthur Park Suite.” Heart, Randy Newman, Public Enermy et le groupe canadien Rush sont également intrônisés.

- En 2012, Dick Clark, l'animateur de longue date de l'émission American Bandstand, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 82 ans. Son entreprise, qui porte son nom, continue de produire des événements musicaux, comme les American Music Awards et Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Suivez @jrk_media sur Twitter & Instagram

Article original What Happened April 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio