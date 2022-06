Ce qui s'est passé le 18 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 18 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1942, James Paul McCartney naît à Liverpool en Angleterre. Il a 15 ans lorsqu'il rencontre un musicien nommé John Lennon et, trois ans plus tard, ils formeront les Beatles ensemble. McCartney aura également des hits avec son groupe Wings et comme artiste solo.

- En 2018, le rappeur XXXTentacion (né Jahseh Onfroy) est tué par balles en Floride. Il avait 20 ans.

- En 1988, Joshua William Dun naît en Ohio. Il deviendra la moitié du groupe Twenty One Pilots, qui auront des hits comme “Stressed Out” et “Heathens.”

- En 1996, Beck lance son quatrième album, intitulé Odelay. Il sera nominé Album de l'année et gagnera Meilleur album alternatif aux Grammys.

- En 1977, "Dreams” de Fleetwood Mac sera au #1 sur le Billboard Hot 100. Ce sera la seule chanson du groupe à arriver au sommet des palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 18th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio