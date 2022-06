Ce qui s’est passé le 19 juin dans l’histoire de la pop

C’est le 19 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1983, Benjamin Hammond Haggerty naît à Seattle. Il démontrera un intérêt précoce pour la musique, particulièrement le hip-hop, et commencera à écrire des paroles à l'adolescence. En 2000, il enregistre un mixtape sous le nom de Professor Macklemore. Il aura son premier gros succès en 2012 avec The Heist, son album de 2012, qui aura des hits comme “Thrift Shop” et “Same Love.”

- En 1971, l'album Tapestry de Carole King est au sommet du Billboard 200 pour la première de 15 semaines. On y trouve des chansons comme “I Feel the Earth Move,” “So Far Away” et “You’ve Got a Friend.”

- En 1963, Paula Julie Abdul naît en Californie. Après avoir travaillé comme meneuses de claque et choréographe, elle débutera une carrière comme musicienne pop et aura des hits comme “Straight Up,” “Forever Your Girl” et “Opposites Attract.”

- En 1988, plusieurs milliers de personnes en Allemagne de l'est s'assemblent pour écouter un concert de Michael Jackson, qui se déroulait de l'autre côté du mur de Berlin. Le spectacle faisait partie de la tournée Bad World Tour de Jackson.

- En 2010, “California Gurls” de Katy Perry avec Snoop Dogg est au sommet du BillboardHot 100 pour la première de six semaines. C'est la première de cinq chansons de son album Teenage Dream à paraître sur les palmarès.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio