Ce qui s'est passé le 19 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 19 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1992, Samuel Frederick Smith naît à Londres. Après avoir joué dans des groupes jazz et avoir faire du théatre musical, Smith lance une carrière de chanteur en 2014 avec In the Lonely Hour. Ses hits incluent “Stay with Me,” “Too Good at Goodbyes” et sa collaboration avec Calvin Harris, “Promises.”

- En 2009, la série télé Glee, qui met en vedette le Canadien Cory Monteith, fait ses débuts à Fox. On peut y avoir une performance de “Don’t Stop Believin’” qui atteindra une meilleure position sur les palmarès que l'originale de Journey.

- En 1990, “Vogue” de Madonna passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100.

- En 1992, Christopher Comstock naît à Philadelphie. Sous le nom de Marshmello, il lancera deux albums studio et aura des hits comme “Wolves” (ft. Selena Gomez), “Friends” (ft. Anne-Marie), et “Happier” (ft. Bastille).

- En 1979, Breakfast In America de Supertramp est au #1 sur le Billboard 200 pour la première de six semaines non-consécutives, grâce à des hits comme “Goodbye Stranger,” “The Logical Song” et “Take the Long Way Home.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio