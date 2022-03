Ce qui s'est passé le 19 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 19 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2010, le Canadien Justin Bieber, qui n'a alors que 16 ans, lance son premier album studio My World 2.0 – qui suit son EP My World. Avec des singles comme “Baby” et “Somebody to Love,” il sera nominé pour un Grammy pour Meilleur album pop vocal et sera #1 au Canada.

- En 2016, les 1975 arrivent au sommet du Billboard 200 avec l'album I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It – ce qui établit un record pour le plus long titre pour un album au #1.

- En 2001, le Roi du Pop est intrônisé au Temple de la renommé du Rock and Roll pendant une cérémonie à l'hôtel Waldorf Astoria à New York. Michael Jackson, qui avait déjà intrônisé comme membre des Jackson 5, est présenté par NSYNC.

- En 1996, le groupe canadien Barenaked Ladies lance leur troisième album studio Born On A Pirate Ship. Avec des singles comme “The Old Apartment” et “Shoe Box,” c'est le premier album du groupe sans le claviériste original, Andy Creeggan.

- En 1946, Ruth Esther Pointer naît à Oakland en Californie. Avec ses soeurs June, Bonnie et Anita, elle fonde les Pointer Sisters en 1972, qui auront 13 hits dans le Top 20 en 12 ans, y compris “Jump (for My Love)” et “Neutron Dance.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 19th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio