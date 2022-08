Ce qui s'est passé le 1er août dans l'histoire de la pop

C’est le 1er août, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, MTV passe en ondes pour la première, offrant aux abonnés télé américains des vidéos de musique toute la journée, avec des introductions par des VJs. À minuit et une, la station entame la diffusion avec les paroles “Ladies and gentlemen, rock and roll” et des vidéos de lancement de fusées spatiales. Le premier vidéo à jouer à MTV sera la chanson “Video Killed the Radio Star” des Buggles.

- En 1987, MTV Europe entre en ondes. La première vidéo jouée est “Money For Nothing” de Dire Straits, annoncée par Sting qui dit “I want my MTV.”

- En 1996, MTV célèbre son 15e anniversaire en ondes en lançant la chaîne MTV2.

- En 1981, “Jessie’s Girl” de l'Australien Rick Springfield entame un séjour de deux semaines au sommet du Billboard Hot 100. Elle méritera au chanteur un Grammy pour Meilleure performance vocale rock masculine.

- En 1987, Dave Stewart de Eurythmics épouse Siobhan Fahey de Bananarama. Ils se divorceront en 1996.

- En 1987, “Shakedown” de Bob Seger est au sommet du Billboard Hot 100. La chanson, que l'on trouve sur la bande sonore de Beverly Hills Cop II, reçoit une nomination pour un Oscar et un Golden Globe.

- En 1963, Artis Leon Ivey Jr. naît en Pennsylvanie. Sous le nom de Coolio, il aura des hits comme “Gangsta’s Paradise” et “Fantastic Voyage.”

- En 1981, Diana Ross et Lionel Richie lancent le duet “Endless Love,” du film du même nom. La chanson passera neuf semaines au sommet du Billboard Hot 100 et gagnera un American Music Award. La chanson sera également nominée pour un Oscar pour Ritchie, qui a écrit la chanson.The song also earned an Oscar nomination for Richie, who wrote it.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened August 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio