Ce qui s'est passé le 1er avril dans l'histoire du pop

C’est le 1er avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop :

- En 2007, Alanis Morissette révèle une version ralentie de "My Humps" des Black Eyed Peas, accompagnée seulement par un piano, pour un poisson d'avril. Elle partage une vidéo pour la reprise sur MySpace et sur son site Web officiel.

- En 1970, John Lennon et sa femme Yoko Ono publient un mémo de presse annonçant qu'ils allaient changer de sexe dans une clinique à Londres. C'est, bien sûr, un poisson d'avril.

- En 1996, MC Hammer, qui avait eu un hit planétaire avec “U Can’t Touch This” en 1990, demande la protection de la loi de la faillite à Oakland en Californie. Le rappeur, Stanley Burrell de son vrai nom, et sa femme Stephanie affirment avoir 10 millions de dollars en dettes mais seulement 1 million en actifs.

- En 1989, “Eternal Flame” des Bangles monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson est co-écrite par William Steinberg et Tom Kelly, la paire co-écrit aussi des hits comme “Like a Virgin” et “True Colors.” “Eternal Flame” atteindra la 4e position au Canada.

- En 1992, Billy Idol est condamné à 2 ans de libération conditionnelle et devra payer 2 700 $ pour avoir donner un coup de poing au visage d'une femme dans un restaurant en octobre 1991. Le chanteur, William Broad de son vrai nom, doit également faire une annonce de sensibilisation sur la drogue et l'alcool, et suivre une thérapie. Il plaidera coupable en janvier.

- En 1984, Marvin Gaye meurt d'un coup de feu tiré par son père, après que le chanteur soit intervenu dans une chicane de ses parents. Il avait 44 ans. Gaye a eu des hits comme "I Heard It Through the Grapevine" et "Sexual Healing."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio