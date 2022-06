Ce qui s'est passé le 1er juin dans l'histoire de la pop

C’est le 1er juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1974, Alanis Nadine Morissette et son frère jumeau Wade naissent à Ottawa. À l'âge de 16 ans, elle lancera son premier album, une collection de chansons dance-pop intitulée Alanis. Les singles “Too Hot,” “Walk Away” et “Feel Your Love” seront des hits au Canada. Un an plus tard, elle lancera Now Is The Time, qui inclut le hit “An Emotion Away.” Après avoir déménagé aux États-Unis, Morissette se réinvente et lance Jagged Little Pill en 1995. Ce sera un des albums les plus vendus par une artiste féminine, avec des hits planétaires comme “You Oughta Know,” “Ironic” et “Hand in My Pocket.” Morissette ramassera sept Grammys.

- En 1969, John Lennon et Yoko Ono enregistrent “Give Peace a Chance" dans la chambre 1742 à l'hôtel Queen Elizabeth à Montréal, avec Tommy Smothers à la guitare et Timothy Leary et Petula Clark comme support vocal.

- En 1987, George Michael lance “I Want Your Sex,” le premier single de son album Faith. La chanson controversée atteindra le #2 sur les palmarès canadiens et sur le Billboard Hot 100.

- En 2017, plusieurs médias rapportent de façon erronée que le personnage titre de la chanson "Stan" d'Eminem, sortie en 2000, avait été ajouté au dictionnaire Oxford. En fait, "stan" (défini comme "un fan zélé ou obsessif d'une célébrité en particulier") avait été ajouté au dictionnaire Oxford en ligne au début de 2016, et non au dictionnaire officiel avant juin 2018.

- En 1985, Prince & The Revolution entame un séjour de trois semaines au sommet du Billboard200 avec l'album Around The World In A Day. On y trouve la chanson “Raspberry Beret.”

- En 1985, le groupe norvégien A-ha lance leur premier album, Hunting High and Low, qui incluera le hit “Take On Me.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 1st In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio