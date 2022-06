Ce qui s'est passé le 2 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 2 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, Love Yourself: Tear fait ses débuts au #1 sur le Billboard 200, faisant de BTS le premier groupe coréen à en atteindre le sommet.

- En 2001, une reprise du hit “Lady Marmalade” de 1974 par Christina Aguilera, Mýa, P!NK et Lil’ Kim est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de cinq semaines. Elle est enregistrée pour la trame sonore du film Moulin Rouge!

- En 2013, l'animateur radio David Mueller met sa main sous la robe de Taylor Swift alors qu'ils posaient pour une photo dans les coulisses de son concert à Denver. En 2017, Swift témoigne que Mueller lui aurait "pris le c**." Le jury décide en sa faveur et donnera une amende symbolique de 1$ à Mueller.

- En 1987, Whitney Houston lance son deuxième album intitulé Whitney. On y trouve des hits comme “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me),” “So Emotional” et “Where Do Broken Hearts Go.”

- En 1979, “Hot Stuff” de Donna Summer monte au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de trois semaines non-consécutives. La chanson remportera un Grammy.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui.

Article original What Happened June 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio