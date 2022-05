Ce qui s'est passé le 2 mai dans l'histoire de la pop

C’est le 2 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1981, Sheena Easton entame un séjour de deux semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Morning Train.” La chanson avait originalement été intitulée “9 to 5”, mais le titre a été changé pour sa sortie aux États-Unis pour éviter la confusion avec la chanson de Dolly Parton, qui avait été au #1 seulement six semaines auparavant.

- En 1997, Austin Powers: International Man of Mystery sort en cinéma. La parodie des films d'espionnage met en vedette le Torontois Mike Myers et aura “Soul Bossa Nova” de Quincy Jones comme chanson thème - la même chanson que l'émission canandienne Definition.

- En 1987, “(I Just) Died in Your Arms” de Cutting Crew est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. C'est le premier single de Broadcast, le premier album du groupe britannique. Le chanteur Nick Van Eede affirme que la chanson lui ait venu pendant qu'il couchait avec sa copine.

- En 1992, Bonnie Raitt est à Boston pour recevoir un doctorat honoraire de musique du Berklee College of Music. “Je voulais vous remercier mille fois", dit Raitt aux diplômés. "Je vous souhaite tout le meilleur dans votre projet de percer dans cette industrie. Elle est plein de gens intéressés seulement par eux-même, mais aussi ceux qui ont un grand désir de changer le monde et d'être la conscience de la planète, et de faire ce que l'art est supposé faire, soit inspirer et contribuer."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened May 2nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio