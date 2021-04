Ce qui s'est passé le 20 avril dans l'histoire du pop

C’est le 20 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2018, le Suédois DJ Avicii (Tim Bergling de son vrai nom) meurt près de Muscat au Oman. Il avait 28 ans. D'après les rapports, Avicii serait mort de blessures auto-infligées.

- En 1992, les membres de Queen montent un concert nommé Concert For Life, dont les bénéfices iront à la recherche pour le SIDA, à Londres, avec des invités comme Elton John, David Bowie et George Michael.

- En 2002, Ashanti passe dix semaines au #1 sur le Billboard Hot 100 avec le single “Foolish.” Son premier album éponyme est au sommet du Billboard 200 pour la première de trois semaines.

- En 1987, un employé d'un magasin de disques à Callaway en Floride est arrêté pour "vente de matériel dommageable à une personne de moins de 18 ans", pour avoir laisser un jeune de 14 ans acheter une copie explicite de 2 Live Is What We Are de 2 Live Crew.

- En 1993, Aerosmith lance Get a Grip, le 11e album studio du groupe. Grâce à des hits comme “Crazy” et “Cryin’,” ce sera l'album le plus vendu du groupe.

- En 1993, la chanteuse canadienne Shania Twain son premier album. La jeune chanteuse co-écrit une chanson, “God Ain’t Gonna Getcha For That.” L'album atteindra la 67e position aux États-Unis, et la 28e au Canada.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened April 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio