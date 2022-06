Ce qui s'est passé le 20 juin dans l'histoire de la pop

C’est le 20 juin, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1949, Lionel Brockman Richie Jr. naît à Tuskegee en Alabama. Il ira à l'université avec une bourse pour ses talents de tennis, graduera avec un diplôme en économie et pensera devenir prêtre. Il entamera plutôt une carrière en musique, d'abord comme membre des Commodores et ensuite comme artiste solo. Il aura plusieurs hits comme “Truly,” “All Night Long (All Night)” et “Dancing on the Ceiling.”

- En 1988, Bobby Brown lance son deuxième album Don’t Be Cruel le même que son ancien groupe, New Edition, lancent leur cinquième album studio Heart Break – le premier sans Brown comme membre.

- En 1992, la chanson #1 du Billboard Hot 100 est “I’ll Be There” de Mariah Carey avec Trey Lorenz. La version originale, par les Jackson Fives, avait monté au sommet des palmarès en 1970.

- En 1978, Foreigner lance le deuxième album du groupe, intitulé Double Vision, qui donnera le hit “Hot Blooded.”

- En 1946, Morna Anne Murray naît en Nouvelle-Écosse. Elle deviendra la première artiste féminine canadienne solo à avoir un hit au #1 sur le Billboard Hot 100 (avec “You Needed Me”). Elle aura d'autres hits comme “Snowbird” et “Shadows in the Moonlight.”

- En 1989, Prince lance Batman: Motion Picture Soundtrack, où l'on trouve la chanson “Batdance.” La chanson sera au sommet des palmarès pour six semaines.

- En 1981, la chanson #1 sur le Billboard Hot 100 est “Stars on 45,” un medley dance de huit chansons des Beatles, ainsi que “Sugar Sugar” (co-écrite par le Canadien Andy Kim) et “Venus.” Elle avait été enregistrée par un groupe de musiciens de studio européens.It was recorded by a group of European session musicians.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened June 20th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio