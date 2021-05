Ce qui s'est passé le 20 mai dans l'histoire du pop

C’est le 20 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1946, Cherilyn Sarkisian naît en Californie. Sa vie changera pour toujours en 1962 lorsqu'elle rencontre un chanteur nommé Sonny Bono. Ensemble, ils enregistreront une série de hits et auront leur propre émission de variété. Comme artiste solo, Cher aura des hits dans chaque décennie depuis les années 60, comme “Bang Bang (My Baby Shot Me Down),” “Gypsys, Tramps & Thieves,” “If I Could Turn Back Time,” “Believe,” “Song for the Lonely,” et “Woman’s World.”

- En 2016, le groupe canadien Barenaked Ladies lance son album live BNL Rocks Red Rocks, enregistré l'été précédent à l'amphithéâtre Red Rocks au Colorado. Colin Hay, le chanteur de Men at Work, se joint à BNL pour leur reprise du hit de son groupe“Who Can It Be Now?”, sorti en 1982.

- En 2012, Robin Gibb des Bee Gees meurt à Londres d'une défaillance des organes due à un cancer colorectal. Il avait 62 ans.

- En 2012, un épisode des Simpsons intitulé “Lisa Goes Gaga” passe en ondes, avec Lady Gaga comme invitée.

- En 1989, “Forever Your Girl” de Paula Abdul monte au #1 sur le Billboard Hot 100. La chanson titre de son premier albu, elle avait été écrite par Oliver Leiber, le fils de Jerry Leiber, co-écrivain de chansons classiques comme “Jailhouse Rock” et “Stand By Me.”

- En 2005, la star du pop Kylie Minogue se fait enlever une tumeur cancéreuse au sein pendant une opération dans un hôpital de Melbourne en Australie.

- En 1978, “With a Little Luck” de Wings est #1 sur le Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Elle sera également au sommet au Canada.

