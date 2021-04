Ce qui s'est passé le 21 avril dans l'histoire du pop

C’est le 21 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2016, Prince est retrouvé mort dans un ascenseur chez lui à Paisley Park au Minnesota. Il avait 57 ans. Le personnel para-médical affirme que la mort avait eu lieu au moins six heures auparavant. Le coroner confirme qu'une surdose accidentelle au fentanyl avait été la cause de la mort. Cela mettait fin à une grande carrière musicale lors de laquelle Prince avait produit des hits comme “1999,” “Little Red Corvette,” “Purple Rain” et “Kiss.”

- En 2001, Peter Buck, le guitariste de R.E.M., est arrêté à l'aéroport Heathrow à Londres, après un vol de British Airways venant de Seattle. Il est accusé pour deux voies de fait, d'avoir causé des dommages criminels, d'avoir désobéit aux ordres du capitaine de l'avion et d'avoir été sous l'influence. Buck s'excuse pour son comportement, qu'il blâme sur une combinaison de somnifères et de vin rouge. En 2002, les accusations seront abandonnées.

- En 1990, Sinead O'Connor passe quatre semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec sa reprise de la chanson de Prince “Nothing Compares 2 U.”

- En 1959, Robert James Smith naît en Angleterre. Il sera le chanteur de The Cure, qui auront des hits comme “Love Song,” “Friday I’m In Love” et “Boys Don’t Cry.”

- En 1984, Phil Collins passe trois semaines au sommet du Billboard Hot 100 avec “Against All Odds (Take a Look At Me Now),” une balade qui se trouve sur la bande sonore de Against All Odds. C'est le premier hit de Collins au #1 aux États-Unis et Canada.

- En 2004, Jennifer Hudson fait sa sortie de la troisième saison d'American Idol, après un vote. La chanteuse finira en septième place.

- En 2013, Chrissy Amphlett du groupe australien The Divinyls meurt après un combat contre le cancer du sein. Elle avait 53 ans. Le plus gros hit du groupe aura été “I Touch Myself” en 1990.

- En 2004, Michael Jackson est accusé d'abus de mineurs. Il avait été arrêté en novembre 2003 après un raid chez lui, au ranch Neverland.

- En 2014, Ariana Grande et Big Sean jouent “Right There” pendant le Easter Egg Roll annuel à la Maison Blanche.

Et voilà ce qui est arrivé en date d'aujourd'hui !

Article original What Happened April 21th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio