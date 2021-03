Ce qui s'est passé le 21 mars dans l'histoire du pop

C’est le 21 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2012, The Wanted devient le premier boy band britannique à atteindre le Top 5 aux États-Unis, lorsque “Glad You Came” arrive au #3 sur le Billboard Hot 100. La chanson fera un peu mieux au Canada, atteignant le #2.

- En 2000, NSYNC dépasse un record établi par les Backstreet Boys lorsque le troisième album du groupe, No Strings Attached, vend 2,4 millions de copies à sa première semaine. Le boy band gardera le record jusqu'à 25 d'Adele en 2015.

- En 1981, REO Speedwagon arrive au sommet du Billboard Hot 100 avec “Keep On Loving You.”

- En 1994, Bruce Springsteen gagne Meilleure chanson originale aux Academy Awards pour “Streets of Philadelphia” de Philadelphia. La chanson dépasse “Philadelphia,” une chanson du Canadien Neil Young du même film.

- En 1989, Madonna lance son quatrième album studio, Like A Prayer. En plus de la chanson titre, il a des hits comme “Express Yourself,” “Cherish” et “Oh Father.”

- En 1980, Deryck Jason Whibley naît dans l'est de Toronto. Il grandit encore plus loin à l'est, à Ajax, et, en 1999, aura un contrat d'enregistrement avec son groupe Sum 41. Leur chanson “Fat Lip” en 2001 apparaît sur le Billboard Hot 100.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Article original What Happened March 21th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio