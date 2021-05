Ce qui s'est passé le 22 mai dans l'histoire du pop

C’est le 22 mai, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2010, Alanis Morissette, née à Ottawa, épouse le rappeur Mario “Souleye” Treadway à Los Angeles.

- En 1993, "That's The Way Love Goes" de Janet Jackson est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la deuxième de huit semaines.

- En 2017, un attentat suicide à la bombe tue 22 personnes et en blesse presque 140 autres près de l'aréna Manchester en Angleterre, où Ariana Grande donnait un concert.

- En 2007, Joey Fatone de NSYNC arrive deuxième pour la deuxième saison de Dancing With The Stars, derrière l'athlète olympique Apolo Anton Ohno.

- En 1967, Dan Roberts, le bassiste du groupe canadien Crash Test Dummies, naît à Winnipeg.

- En 2017, Drake, la star torontoise du rap, est nominé pour 13 catégories aux prix BillboardMusic à Las Vegas, dépassant le record établi par Adele pour le plus de prix en une soirée.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui !

Suivez @jrk_media sur Twitter & Instagram

Article original What Happened May 22nd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio