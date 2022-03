Ce qui s'est passé le 22 mars dans l'histoire de la pop

C’est le 22 mars, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 2013, un joueur de soccer australien nommé James Keogh lance son premier EP God Loves You When You’re Dancing, sous le nom de Vance Joy. "Riptide", une des cinq chansons sur l'enregistrement, deviendra un hit.

- En 2016, Phife Dawg (aka Malik Taylor), membre de A Tribe Called Quest, meurt de complications liées au diabète. Il avait 45 ans.

- En 1986, “These Dreams” de Heart est au sommet du Billboard Hot 100. Avec les paroles écrites par un collaborateur d'Elton John, Bernie Taupin, la chanson sera le premier #1 pour Heart.

- En 1992, la maison de disque de Tears For Fears confirme que le duo derrière des hits comme “Shout” et “Everybody Wants to Rule the World” s'était séparé.

- En 2003, l'album de 50 Cent Get Rich or Die Tryin’ revient au sommet du Billboard 200 après avoir été détrôné pendant deux semaines par des albums par R Kelly et Norah Jones. Le single “In da Club” de 50 Cent est également #1 sur le Billboard Hot 100 pour la troisième de neuf semaines.

- En 1980, Pink Floyd a la première et seule chanson sur le Billboard Hot 100 avec "Another Brick In The Wall (Part 2)." La chanson, co-produite par le Canadien Bob Ezrin, passe quatre semaines au sommet.

Article original What Happened March 22th In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio