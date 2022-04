Ce qui s'est passé le 23 avril dans l'histoire de la pop

C’est le 23 avril, et voici ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire de la musique pop

- En 1988, “Where Do Broken Hearts Go” de Whitney Houston arrive au sommet du Billboard Hot 100 pour la première de deux semaines. Des rumeurs veulent que la chanteuse détestait la chanson et ne comprenait pas son message, mais ce sera quand même sa septième chanson consécutive au #1 aux États-Unis, battant un record tenu par les Beatles et les Bee Gees.

- En 2005, la première vidéo est mise sur Youtube. Me at the Zoo montre Jawed Karim, le co-fondateur de la plateforme, parlant d'éléphants au zoo de San Diego. Le clip de 18 secondes sera visionné 66 millions de fois. Youtube deviendra la plateforme de choix pour regarder des vidéos musicaux.

- En 2011, “E.T.” de Katy Perry, avec Kanye West en collaboration, est au #1 sur le Billboard Hot 100 pour la troisième et dernière semaine. La chanson, qui avait aussi atteint le sommet au Canada, est le 5ème hit de Perry à atteindre le #1.

- En 1985, l'album We Are the World est lancé. En plus de la chanson titre, l'album comprend des chansons inédites de Prince, Chicago et Bruce Springsteen. On y trouve également “Tears Are Not Enough,” le single du groupe de stars canadiennes Northern Lights.

- En 1977, “Don’t Leave Me This Way” de Thelma Houston monte au #1 sur le Billboard Hot 100. Elle avait d'abord été enregistrée deux ans auparavant par Harold Melvin & the Blue Notes en collaboration avec Teddy Pendergrass.

- En 1983, le groupe U2 entame la partie nord-américaine de sa tournée War tour à Chapel Hill en Caroline du Nord. Le voyage inclut des spectacles à Toronto et à Vancouver.

- En 2017, les membres du groupe britannique Bananarama annoncent qu'ils se réunissent pour la tournée Original Line-up Tour. Le trio joue des hits comme “Venus,” “Cruel Summer” et “I Heard a Rumour.”

Article original What Happened April 23rd In Pop Music History par John R. Kennedy pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio