Ce qui s'est passé le 23 juillet dans l'histoire de la pop

- En 2010, le groupe One Direction est formé lors du tournage de X Factor à Londres. Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik et Louis Tomlinson ont chacun passé une audition pour l'émission mais n'ont pas passé à l'étape suivante. Ils ont été mis ensemble pour créer un groupe et ont fini 3ème.

- En 2011, Amy Winehouse est retrouvée morte d'un empoisonnement à l'alcool chez elle en Angleterre. Elle avait 27 ans. Le deuxième et dernier album de la chanteuse sorti en 2006, Back to Black, a gagné cinq Grammys.

- En 1983, Synchronicity de The Police entame un séjour de sept semaines au sommet du Billboard 200. Après avoir été détrôné par Thriller de Michael Jackson pour une semaine, Synchronicity reviendra au #1 pour un autre 10 semaines.

- En 1980, Tenitra Michelle Williams naît en Illinois. Elle chante du gospel pendant l'enfance et, en 2000, elle se joint à Destiny’s Child, avec qui elle aura des hits comme “Independent Women Part I” et “Bootylicious.”

- En 2018, le U.S. National Transportation Safety Board tweete sur le "défi #InMyFeelings,” inspiré par la chanson de Drake, pour lequel les gens s'enregistrent en train de danser près d'un véhicule en mouvement. "Nous avons des opinions sur le défi #InMyFeelings. La #Distraction est toujours dangereuse et peut-être fatale."

- En 1996, Fiona Apple lance son premier album Tidal, où l'on trouve les chansons “Shadowboxer” et “Criminal.” Cette dernière gagnera un Grammy.

